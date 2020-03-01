Windows сборки и оригинальные образы

Личная коллекция лучших сборок и оригинальных образов всех популярных операционных систем в бесплатном доступе. Все Windows своевременно обновляются и тестируются. Скачать все OS с нашего сайта можно бесплатно через торрент. Также к вашим услугам возможность скачать бесплатно программы для Windows без регистрации. Все программы на русском и не зависимо от того как они распространяются разработчиками, платно или free, на нашем сайте только бесплатные репаки или прилагаем и ключ - активатор.

Ко всем версиям Windows вы тут найдёте и драйвера под ваше железо. Рекомендуем сайт https://windows64.net скопировать и оставить себе в закладки или в подвале сайта вы найдёте кнопки соц сетей, чтоб поделится с друзьями и самому всегда иметь доступ к нашему с вами хранилищу чистых образов windows и качественного софта.

Наш ресурс создан при поддержке Государственного профессионального образовательного учреждения для Наладчиков аппаратного и программного обеспечения (оператор ЭВМ). Цель - иметь общий и свободный доступ к полнофункциональным, качественным и чистым ОС, образам Windows и другому программному обеспечению для учебных, ознакомительных и тестовых нужд студентов и преподавателей.