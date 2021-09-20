Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии
Для активации windows11 или десятки, мы настоятельно рекомендуем использовать официальный ключ продукта microsoft. Пиратский способ подойдёт для ознакомления. По ссылке скачать активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любых версий торрент бесплатно.
Вам предложен универсальный и очень надежный активатор для Windows 11 (а также для любых редакций Windows 10). Это MAS скрипт для HWID/KMS38 активации (в зависимости от того, подключен ваш ПК к интернету или нет). Если ПК не подключен к Сети, то возможен метод KMS38 (активация производится офлайн прямо на локальном KMS-сервере). Если же есть Интернет-подключение, то скриптом осуществляется без проблем постоянная HWID-активация. Существует также вариант онлайн KMS активации (всего лишь на 180 дней), но этим вариантом пользуются гораздо реже – из-за небольшого временного периода. Данный скрипт, кстати, используется в знаменитой сборке Windows Compact, его применяют также подавляющее большинство сборщиков для осуществления автоактивации. Каких-либо проблем с этим активатором мы не наблюдали на любых версиях Windows 11 или 10. В самом скрипте указано, что он для Windows 10, но пусть вас это не смущает, когда вы будете активировать Windows 11. Потому что принцип активации в них обеих один и тот же самый, так что скрипт отрабатывает отлично свою задачу, а затем выводит уведомление, что ваша 10-ка или 11 версия ”permanently activated” (HWID) либо лицензия до 38 года (KMS38). В общем, активатор этот очень крутой, вы им сможете обеспечить пиратскую лицензию и для оригинала, и для сборок. Естественно, все бесплатно, а сам этот скрипт – с портала github. Можете не сомневаться в его качестве, раз даже Flibustier и другие лучшие сборщики используют именно его. В самой инструкции активатора указано, что “working fine” на Windows 11, то есть, все работает отлично на свежей версии ОС Microsoft!
Дата обновлений: 20 сентября 2021
Версия: MAS_1.4 (для активации Windows 11 и 10)
Разрядность: x32/x64
Язык Интерфейса активатора: ENG Английский
Язык Интерфейса системы: не имеет значения
Первоисточник: github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts
Автор: massgravel
Размер: 1,63 MB (пароль 123)
Загрузить Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии torrent
Упрощённая версия
Поддерживаемые версии Виндовс: Windows 11 + Windows 10 (любые редакции, любой язык, любая разрядность).
Вопросы-ответы по новому HWID/KMS38 активатору
-Как расшифровывается аббревиатура MAS? – Это означает Microsoft Activation Scripts. Вам предложена All-in-One версия, которая адаптирована под любую редакцию, и вам не надо выбирать скрипт по отдельности для установленной у вас редакции. Все предусмотрено так, чтоб у пользователя не было заморочек вообще с активацией.
-Почему возникла необходимость в добавлении нового HWID/KMS38 активатора на сайт? – Потому что наш W10-Digital отказывается активировать IoT редакции Windows 10/11. Пользователи, скачивающие сборки на основе этих редакций, часто спрашивают, чем их активировать. Поэтому было принято решение добавить самый универсальный активатор.
-Какой вариант активации будет лучше: HWID либо KMS38? Как правило, выбирают постоянную HWID-лицензию, хотя оба варианта такой активации хороши и надежны. К тому же KMS38 позволяет вообще без интернета обеспечить пиратскую лицензию для Виндовс.
-Как пользоваться скриптом? - Запускаете его с админ-полномочиями (то есть, от имени администратора) и подтверждаете, что хотите активировать Windows. Несколько секунд – и ваша ОС обретает пиратскую бесплатную лицензию. Если система уже была активирована, то выведется соответствующее уведомление.
-Не слетает ли активация? – Даже на предыдущих версиях MAS активатора таких ситуаций не наблюдалось. И в комментариях на любых торрент-трекеров пока что на этот активатор никто не жаловался. Работает безотказно.
-Что лучше – официальная или пиратская лицензия? Естественно, лучше официальная лицензия, т.к. она не противоречит условиям Microsoft. Но чисто с технической точки зрения для компьютера не играет роли, на каком именно сервере была произведена процедура активации.
Рекомендации
-Вы легко убедитесь, что это очень мощный и универсальный активатор, рекомендуем сохранить его у себя, чтоб вообще закрыть вопрос «чем активировать» - для любых сборок Win 10-11, а также их оригинальных версий.
-Если вы до сих пор пользовались только W10-Digital, то советуем больше все-таки именно этот новый активатор, т.к. он больше редакций поддерживает. MAS-активатор успешно проверен всеми, кто пользуется Windows Compact, в общем, не сомневайтесь в его качестве.
Дополнительная информация
Пиратскую активацию предпочитают осуществлять либо из-за экономии/нехватки средств на покупку Windows, либо из принципа, либо из-за того, что на определенные редакции (например, LTSC) официальная лицензия частным лицам вообще недоступна. Но вне зависимости от этих причин нужно всегда выбирать только качественный пиратский активатор, а не какие-то сомнительные средства. На windows64.net рекомендованы только лучшие средства (как для записи образа, так и для активации). Есть все необходимое, чтобы каждый посетитель имел возможность с комфортом (а главное, бесплатно) пользоваться оригиналом Windows либо хорошей сборкой. В ISO образах допускается установщик браузера и некоторые пользовательские изменения по умолчнию для браузера Chrome, каждый может без проблем изменить настройки браузера на свои предпочтительные. Все авторские сборки перед публикацией на сайте, проходят проверку на вирусы. ISO образ открывается через dism, и всё содержимое сканируется антивирусом на вредоносные файлы.
Форум - живое обсуждение Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии