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Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии

mas_1_4_aio_crc32_9a7b5b05_password-123_zip.torrent [2.88 Kb]

Для активации windows11 или десятки, мы настоятельно рекомендуем использовать официальный ключ продукта microsoft. Пиратский способ подойдёт для ознакомления. По ссылке скачать активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любых версий торрент бесплатно.
Вам предложен универсальный и очень надежный активатор для Windows 11 (а также для любых редакций Windows 10). Это MAS скрипт для HWID/KMS38 активации (в зависимости от того, подключен ваш ПК к интернету или нет). Если ПК не подключен к Сети, то возможен метод KMS38 (активация производится офлайн прямо на локальном KMS-сервере). Если же есть Интернет-подключение, то скриптом осуществляется без проблем постоянная HWID-активация. Существует также вариант онлайн KMS активации (всего лишь на 180 дней), но этим вариантом пользуются гораздо реже – из-за небольшого временного периода. Данный скрипт, кстати, используется в знаменитой сборке Windows Compact, его применяют также подавляющее большинство сборщиков для осуществления автоактивации. Каких-либо проблем с этим активатором мы не наблюдали на любых версиях Windows 11 или 10. В самом скрипте указано, что он для Windows 10, но пусть вас это не смущает, когда вы будете активировать Windows 11. Потому что принцип активации в них обеих один и тот же самый, так что скрипт отрабатывает отлично свою задачу, а затем выводит уведомление, что ваша 10-ка или 11 версия ”permanently activated” (HWID) либо лицензия до 38 года (KMS38). В общем, активатор этот очень крутой, вы им сможете обеспечить пиратскую лицензию и для оригинала, и для сборок. Естественно, все бесплатно, а сам этот скрипт – с портала github. Можете не сомневаться в его качестве, раз даже Flibustier и другие лучшие сборщики используют именно его. В самой инструкции активатора указано, что “working fine” на Windows 11, то есть, все работает отлично на свежей версии ОС Microsoft!


Дата обновлений: 20 сентября 2021
Версия: MAS_1.4 (для активации Windows 11 и 10)
Разрядность: x32/x64
Язык Интерфейса активатора: ENG Английский
Язык Интерфейса системы: не имеет значения
Первоисточник: github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts
Автор: massgravel
Размер: 1,63 MB (пароль 123)

Загрузить Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии torrent
mas_1_4_aio_crc32_9a7b5b05_password-123_zip.torrent [2.88 Kb]
Упрощённая версия
mas_aktivator_pass_123_zip.torrent [3.73 Kb]


Поддерживаемые версии Виндовс: Windows 11 + Windows 10 (любые редакции, любой язык, любая разрядность).

Вопросы-ответы по новому HWID/KMS38 активатору
-Как расшифровывается аббревиатура MAS? – Это означает Microsoft Activation Scripts. Вам предложена All-in-One версия, которая адаптирована под любую редакцию, и вам не надо выбирать скрипт по отдельности для установленной у вас редакции. Все предусмотрено так, чтоб у пользователя не было заморочек вообще с активацией.
-Почему возникла необходимость в добавлении нового HWID/KMS38 активатора на сайт? – Потому что наш W10-Digital отказывается активировать IoT редакции Windows 10/11. Пользователи, скачивающие сборки на основе этих редакций, часто спрашивают, чем их активировать. Поэтому было принято решение добавить самый универсальный активатор.
-Какой вариант активации будет лучше: HWID либо KMS38? Как правило, выбирают постоянную HWID-лицензию, хотя оба варианта такой активации хороши и надежны. К тому же KMS38 позволяет вообще без интернета обеспечить пиратскую лицензию для Виндовс.
-Как пользоваться скриптом? - Запускаете его с админ-полномочиями (то есть, от имени администратора) и подтверждаете, что хотите активировать Windows. Несколько секунд – и ваша ОС обретает пиратскую бесплатную лицензию. Если система уже была активирована, то выведется соответствующее уведомление.
-Не слетает ли активация? – Даже на предыдущих версиях MAS активатора таких ситуаций не наблюдалось. И в комментариях на любых торрент-трекеров пока что на этот активатор никто не жаловался. Работает безотказно.
-Что лучше – официальная или пиратская лицензия? Естественно, лучше официальная лицензия, т.к. она не противоречит условиям Microsoft. Но чисто с технической точки зрения для компьютера не играет роли, на каком именно сервере была произведена процедура активации.

Рекомендации
-Вы легко убедитесь, что это очень мощный и универсальный активатор, рекомендуем сохранить его у себя, чтоб вообще закрыть вопрос «чем активировать» - для любых сборок Win 10-11, а также их оригинальных версий.
-Если вы до сих пор пользовались только W10-Digital, то советуем больше все-таки именно этот новый активатор, т.к. он больше редакций поддерживает. MAS-активатор успешно проверен всеми, кто пользуется Windows Compact, в общем, не сомневайтесь в его качестве.

Дополнительная информация
Пиратскую активацию предпочитают осуществлять либо из-за экономии/нехватки средств на покупку Windows, либо из принципа, либо из-за того, что на определенные редакции (например, LTSC) официальная лицензия частным лицам вообще недоступна. Но вне зависимости от этих причин нужно всегда выбирать только качественный пиратский активатор, а не какие-то сомнительные средства. На windows64.net рекомендованы только лучшие средства (как для записи образа, так и для активации). Есть все необходимое, чтобы каждый посетитель имел возможность с комфортом (а главное, бесплатно) пользоваться оригиналом Windows либо хорошей сборкой. В ISO образах допускается установщик браузера и некоторые пользовательские изменения по умолчнию для браузера Chrome, каждый может без проблем изменить настройки браузера на свои предпочтительные. Все авторские сборки перед публикацией на сайте, проходят проверку на вирусы. ISO образ открывается через dism, и всё содержимое сканируется антивирусом на вредоносные файлы.
Активаторы
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  • Комментариев: 26
  • Смотрело: 237 748



Форум - живое обсуждение Активатор для Windows 11 HWID/KMS38 любые версии

  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    20 октября 2021 11:57
    + +2 -
    Активатор рабочий!
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  2. alusan
    alusan
    3 ноября 2021 18:45
    + +4 -
    как то не
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  3. aldos
    aldos
    6 ноября 2021 19:25
    + +6 -
    Упрощённая версия Активатор рабочий! у меня Windows 11 Pro.
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  4. Vladimir Gubanov
    Vladimir Gubanov
    8 декабря 2021 02:56
    + +16 -
    Даже не извлекается
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    1. lulz
      lulz
      30 января 2022 17:14
      + +2 -
      через архиватор винды его не открыть надо винраром
      Цитировать Ответить
  5. Сергей
    Сергей
    4 января 2022 15:20
    + +3 -
    не активируется этим активатором , что делать ?
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  6. ААА
    ААА
    5 января 2022 16:05
    + +3 -
    НЕ извлекается ни один
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    1. Platinum
      Platinum
      5 января 2022 19:01
      + +7 -
      В WinRar, пароль 123
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  7. Гость alex
    Гость alex
    7 января 2022 02:33
    + +2 -
    активирует. прямо в winrar кликаете по EXE. ,в черном окне внизу вводите 3 . у меня со 2 ввода активация пошла.
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  8. Вася Васильев
    Вася Васильев
    19 января 2022 19:42
    + +1 -
    Можно пожалуйста активатор office для win 11? Или есть другие способы его активировать?
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  9. Влад
    Влад
    22 января 2022 02:37
    + 0 -
    активатор работает виндовс 11 активиривал всё подошло спасибо
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  10. руслан юскевич
    руслан юскевич
    28 января 2022 09:26
    + +1 -
    всем спасибо классный активатор проверил теперь 11 windows рабочая
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  11. Святослав
    Святослав
    28 января 2022 21:01
    + 0 -
    Активатор полностью рабочий, пароль от архива 123
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  12. Наталия
    Наталия
    31 января 2022 00:03
    + +1 -
    Извлекается но нет фаила ехе
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    1. Platinum
      Platinum
      3 февраля 2022 21:33
      + +1 -
      Нужно .CMD запустить от имени Администратора. Советую hwid.cmd (упрощенная версия активатора), если вдруг не подойдет, то kms38.cmd надо запустить.
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  13. Гость Nikita
    Гость Nikita
    22 февраля 2022 22:06
    + 0 -
    Скачал, открыл и чисто чёрный экран в команндной строке, сверху палочка мигающая
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  14. Володя
    Володя
    27 марта 2022 23:19
    + 0 -
    А Office 2016 данный kms активирует? Или нужно другой?
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  15. Ева
    Ева
    1 апреля 2022 11:57
    + +3 -
    Супер, спасибо за вашу работу, получилось активировать Windows 11, и теперь могу менять обои на ноуте joy joy
    Цитировать Ответить
  16. stacy
    stacy
    10 сентября 2022 17:15
    + -1 -
    Спасибо за активатор! Всем, у кого не получилось: открывайте архив WinRar'ом, запускайте скрипт внутри, вводите пароль 123 и следуйте дальнейшей инструкции в появившемся окне
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  17. ФЕНЯ
    ФЕНЯ
    10 сентября 2022 18:52
    + -9 -
    П И Д А Р А С Ы ЕБАНЫЕ
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  18. Олександр
    Олександр
    28 сентября 2022 12:26
    + 0 -
    Переживал, но прочитал коменты и успоколся.
    Ставил на win 11 KMS38.cmd из упрощенной версии. Запускал от имени администратора. Окошко появилось - само все сделало и поздравило с активацией. Проверил - супер! Спасибо. Пароль на архив и там и там 123.
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  19. MaxVelHaus
    MaxVelHaus
    11 октября 2022 20:24
    + +7 -
    Все просто шикардос , установил винду скачал активатор, скачал вин-зип на рабочем столе создал папку в нее разархивировал архив активатора пароль от второго с верху- архиватора 123 ! запустил файл KMS38
    от имени админа Всплыл черный экран , немного подождав нажал 3 и вуаля винда активна ! низкий поклон за проделанные труды вам разрабы ! все разжовано- стоит только воспользоватся включив голову и все у вас ребята получится !!!
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  20. RaveLord
    RaveLord
    8 ноября 2022 18:28
    + 0 -
    Вообще огонь. Вот скрин светлую тему не люблю, темная по нраву тык сюда. Пробовал многими КСМАМИ и т.д думал уже всё. Настроение поднялось, спасибо большое!
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  21. Леша
    Леша
    24 ноября 2022 08:50
    + +1 -
    Кому интересно у меня есть ключ активации Виндоус 11 про с этой сборки кому будет надо+380631610204 Вайбер
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  22. роман
    роман
    30 ноября 2022 18:33
    + +2 -
    всё сделал как в коментах объяснили,3 выдаёт ошибку много раз пробовал,4 на 180 дней сработала сразу,подойдёт срок чёнить придумаю))
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  23. Дмитрий Юрьевич Соколов
    Дмитрий Юрьевич Соколов
    8 декабря 2022 22:59
    + +1 -
    Все сработало всем спасибо
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